İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde, Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Bu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 kişi gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır," dedi.

"Yabancı düşmanlığına müsade edemeyiz"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz," açıklamasında bulundu.

Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 1, 2024