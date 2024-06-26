İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'da gerçekleştirilen Argay Operasyonu'yla uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini duyurdu. Operasyon, Türk, İspanyol ve Fransız polislerinin ortak çalışmasıyla başarıya ulaştı.

Uluslararası işbirliğiyle büyük operasyon

İspanya'da düzenlenen ve yaklaşık 9 aydır planlanan Argay Operasyonu'na, Türk, İspanyol ve Fransız polislerinden oluşan 400'den fazla görevli katıldı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgüt lideri ve 42 üye tutuklandı

Operasyonda, kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca olarak bilinen Kerim Dağlıoğlu'nun liderliğindeki uyuşturucu kartelinin çökertildiği bildirildi. İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşlarından oluşan 42 örgüt üyesi tutuklandı.

2 tondan fazla uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi

Granada, Malaga ve Sevilla'daki ev aramalarında, 2 tondan fazla uyuşturucu madde, ateşli silahlar, lüks araçlar ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyona Europol'ün de destek verdiği belirtildi.

"Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uluslararası alanda uyuşturucu kartellerine karşı kararlı bir mücadele sürdüreceklerini vurguladı. "Bu tarihi operasyonun bir parçası olan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız." dedi.