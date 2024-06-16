KONYA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle mazlum coğrafyalarda zulüm altında inim inim inleyen Gazzeli, Filistinli, kıymetli kardeşlerimizin, bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde, feraha, kurtuluşa ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'daki tarihi Kapu Camii'nde bayram namazı kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ve huzurla Kurban Bayramı'na kavuşulduğunu ifade ederek, "Baba ocağım, memleketim Konya'dayım. Öncelikle Konyalı hemşerilerimizin, aziz milletimizin her bir ferdinin Gazze'de, Filistin'de mazlum kardeşlerimizin şehitlerimizin, gazilerimizin, kurban bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yerlikaya, bayramların paylaşmanın, dayanışma ve kardeşliğin yoğunlaştığı günler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayramlar, birlik, beraberlik kardeşliğin en güzel, tezahür ettiği günlerdir, artık birbirimizi gerçek anlamda sevmenin ne olduğunu göstereceğimiz günlerdir diye düşünüyorum. Küslüklerden ayrılıp, kucaklaşmanın, sevginin anlamda tecelli ettiği günlerdir. Ben özellikle mazlum coğrafyalarda zulüm altında inim inim inleyen Gazzeli, Filistinli, kıymetli kardeşlerimizin, bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde, feraha, kurtuluşa ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."



