İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen sanayi tüpü patlaması sebebi ile açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın olduğu Torbalı'da yaralı sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." bilgilerini verdi.

Editör: Kardelen Başol