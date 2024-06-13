İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Yerlikaya, son bir yılda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler verdi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 7 bin 599 operasyon yapıldığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 4 bin 493 kişinin tutuklandığını açıkladı. Türkiye’deki göçmen istatistiklerini paylaşan Yerlikaya, “Türkiye’de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izni, 234 bin 528 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 250 yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bir yılda 103 bin 45 Suriyeli gönüllü ülkesine döndü, 2016-2023 arasında 658 bin 463 Suriyeli gönüllü dönüş sağladı” dedi.

"119 bombalı eylem önlendi"

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili ise bin 451 operasyon yapıldığını, gözaltına alınan 10 bin 285 kişiden 3 bin 891’inin tutuklandığını aktardı. 585 organize suç örgütünün çökertildiğini söyleyen Yerlikaya, “Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 44 bin 937, kullanıcılara yönelik 246 bin 491 operasyon yapıldı. Siber suçlarla mücadelede 209 bin 414 sosyal medya hesabı incelendi, 39 bin 671 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi, bunlardan 297’si tutuklandı” diye konuştu. Yerlikaya şöyle devam etti:

“PKK/KCK terör örgütüne yönelik 31 bin 994 operasyon yapıldı, bin 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılım 2023’te 56’ya düştü. FETÖ’ye yönelik 5 bin 543, DEAŞ’a yönelik bin 607, sol terör örtülerine yönelik 614 operasyonu yapıldı, 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Bir yılda 119’u bombalı olmak üzere 160 terör eylemi önlendi.”

Yerlikaya, bayram tatili boyunca günlük 37 bin 810 olmak üzere, toplam 66 bin 92 personelin görev yapacağını açıkladı.