İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, bayram tatilinin başladığı günden bu yana Türkiye genelinde toplam 68 kişi hayatını kaybetti.

Bugün yaşanan trafik kazalarında 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, 706 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda bin 97 kişinin yaralandığını aktardı. Tatil süresince 405 bin 88 aracın denetlendiğini ve bu araçlara hız ve radar işlemleri yapıldığını da vurguladı. Toplamda 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirterek, vatandaşları trafik yoğunluğuna dikkat etmeye ve trafik kurallarına uymaya çağırdı. Bayram tatilinin son günü olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Trafik polislerimiz ve Jandarma Trafik'imiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor. Tekrar uyarıyoruz. Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi.