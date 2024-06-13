İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması konusuna değinen Yerlikaya, "Durduk yerde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil" dedi.

"Yasal yetkimiz var"

Yerlikaya, terör örgütlerine destek olmak veya propaganda yapmakla ilgili kovuşturma süreci başlamışsa yasal yetkileri dahilinde gerekeni yapacaklarını vurguladı. "Adaylar belirlenirken davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir? Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın" şeklinde konuştu.

Suriyelilerin dönüşü

Yerlikaya, Suriyeliler hakkında da bilgi vererek, son bir yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu belirtti.