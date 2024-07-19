İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize’de gerçekleştirdiği bir dizi etkinlik ve ziyaret sırasında, güvenlik konusundaki hassasiyetini ve kararlılığını ortaya koydu. Cuma namazını Rize Merkez Sahil Camii’nde kıldıktan sonra, AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı’nın danışmanı Hakan Avcı’nın amcası Hızır Avcı’nın cenazesine katıldı. Ardından Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi’nin aşure dağıtımına katılan Yerlikaya, Rize Valiliği ve Rize Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı’na yürüyerek giden Yerlikaya, sokakta vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çekti.

"Türkiye Yüzyılı'nda huzuru sağlamak en öncelikli görevimizdir"

Güvenlik toplantısında konuşan Yerlikaya, terör ve organize suçlarla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı. "Türkiye Yüzyılı'nda huzuru sağlamak en öncelikli görevimizdir," diyen Yerlikaya, PKK, KCK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle amansız bir mücadele içinde olduklarını belirtti. Uyuşturucu tacirleri ve düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadele ettiklerini ifade etti.

İşlenen suçlarda yüzde 25 oranında azalma

Yerlikaya, Rize’de kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılı itibarıyla yüzde 25 oranında bir azalma yaşandığını duyurdu. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede İstanbul'da başlayan Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nin (NARVAS) Türkiye genelinde uygulanmaya başlandığını belirtti. "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyuşturucudan korumak için seferberlik ruhuyla çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Rize’deki güvenlik önlemlerini artırdıklarını vurgulayan Yerlikaya, 3 bin 400 rakımın üzerindeki yayla yollarında jandarma devriyesi olacağını ve mevcut devriye sayılarının artırılacağını belirtti. "Yenilenen araçlarımız ve personel takviyelerimizle Rize’nin güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışacağız," dedi.