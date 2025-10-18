İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen vatandaşları uyardı. 31 Ekim’e kadar başvuru yapılmazsa ehliyetler geçersiz sayılacak.

Eski tip ehliyetler geçerliliğini kaybediyor

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 itibarıyla geçerliliğini yitireceğini duyurdu. Ehliyetlerini henüz yenilemeyen vatandaşlar, bu tarihe kadar başvuru yapmazsa sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Bakanlık açıklamasında, eski tip ehliyetlerin 31 Ekim’e kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgelerinin yenileme bedeli 7 bin 438 lira 60 kuruş olarak uygulanacak.

Diğer sınıf ehliyet ücretleri şöyle:

A, A1, A2, F sınıfı belgeler: 3 bin 643 lira

B1, BE, C1, CIE, C, CE, D1, DIE, D, DE, G, M sınıfları: 11 bin 235 lira

Ehliyet yenileme işlemleri, Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresinden randevu oluşturularak yapılabiliyor.

Başvuru sırasında gerekli belgeler:

Eski sürücü belgesi

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. Yeni tip ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Başvuru süreci tamamlanana kadar vatandaşlar, geçici sürücü belgesiyle araç kullanabiliyor.

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaması için sürücü belgesi yenileme işlemlerinin vakit kaybedilmeden yapılmasını önerdi.