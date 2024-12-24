İçişleri Bakanlığı, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta için turuncu kodlu yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere dayanarak, 24 Aralık 2024 Salı günü İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta illerinde turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, bu illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Antalya’da eğitime ara verildi

Bakanlık, Antalya ilinde 24 Aralık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti. Ayrıca, turuncu uyarı verilen illerde, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa göreve hazır bekliyor.

"Sel ve taşkın riskine dikkat edin"

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmeleri ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle tavsiye etti. AFAD ve diğer ilgili kurumların afetlere karşı hazırlıklı olduğunu belirten bakanlık, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.