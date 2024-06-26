İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Gayrettepe semtindeki Masquerade adlı gece kulübünün tadilatı sırasında yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil olmak üzere 10 belediye personeline “görevi ihmal” iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Yangının Ardından Başlatılan Ön İnceleme Tamamlandı

Nisan ayında meydana gelen facia sonrası İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri tarafından başlatılan ön inceleme tamamlandı. Müfettişler, yangınla ilgili detayları ve yangının çıktığı gece kulübüne verilen iş yeri açma ve faaliyet ruhsatlarının sürecini mercek altına aldı. Bu kapsamda, belediye personelinin ihmalleri incelendi ve ifadelerine başvuruldu.

Belediye Personelinin İfadeleri Alındı

İnceleme sürecinde gece kulübünün sahibi ve çalışanlarının yanı sıra, ruhsat verme işlemlerinden sorumlu Beşiktaş Belediyesi'nde görevli kamu görevlilerinin de ifadeleri alındı. Özellikle Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve ruhsat ile itfaiye birimlerinde görev yapan personelin ihmalleri tespit edildi.

Müfettişlerin Talebi Onaylandı

Müfettişlerin hazırladığı ön inceleme raporu doğrultusunda, yaşanan yangında görev ihmali bulunanlar hakkında soruşturma izni verilmesi talebi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından onaylandı. Bu onayın ardından, belediye personeli hakkında savcılık tarafından adli soruşturma başlatılacak.

9 Şüpheli İçin İddianame Hazırlandı

Masquerade'de çıkan yangınla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma da tamamlandı. Bu soruşturma sonucunda, yangında 29 kişinin ölümüne neden olan 9 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adli Soruşturma Başlıyor

Savcılık tarafından başlatılacak adli soruşturma, İstanbul Adliyesi'nde görevli memur suçlarından sorumlu başsavcı vekilliğince yürütülecek. Bu kapsamda, soruşturma izni verilen belediye personeli hakkında detaylı inceleme yapılacak.