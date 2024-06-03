Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.ANKARA (İGFA) -Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, dün akşam saatlerinde Van'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akış'ın, silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.