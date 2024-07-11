İçişleri Bakanlığı, İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen 'Define-1' operasyonlarında, kaçak kazılarla elde edilen Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satan organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Suç ve suçlularla mücadele kapsamında çok sayıda çeşitli operasyonlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı ilk 'Define' operasyonunu düzenledi.

Define-1 adlı operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tarihi eser kaçakçılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 24 ilde "Define-1" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Ekiplerce 47 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca 2020 yılında Hırvatistan’da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen bin 57 adet Türkiye kökenli tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1811260399230071268