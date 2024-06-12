Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında; 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kuyu-5" operasyonuna yönelik detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Hatay merkez'de Ömer Kartopu, İskenderun'da Ali Ak, Ankara'da Alper Aksoy, Çankırı'da Recep Armağan ve Konya’da Faris Çokkaynar'ın (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı..

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1800753776933969968