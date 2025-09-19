Denizli’de akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. 40 yaşındaki O.K., içki içmesine karıştığı için tartıştığı 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan’ı başına tüple vurarak öldürdü. Olayı gizlemek isteyen torunun foyası, jandarmanın güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı

İhbar edip yardım istedi

Kırsal mahallede yaşayan O.K., jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak babaannesini evde hareketsiz bulduğunu söyledi. 93 yaşındaki yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma dedektifleri şüphelendi

İlk ifadesinde çelişkili beyanlar veren torun, babaannesini baygın bulduğunu iddia etti. Ancak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan kamera incelemelerinde eve yaşlı kadın ve torun dışında kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.

15 saat sonra cinayeti itiraf etti

Sorguya alınan O.K., uzun süre suçlamaları reddetti. Fakat jandarmanın 15 saatlik titiz çalışmasının ardından gerçeği itiraf etti. O.K., alkolün etkisiyle babaannesini başına tüple vurduğunu söyledi.

Tutuklandı

93 yaşındaki Hanım Ayşe Kızılhan hayatını kaybederken, katil torun O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.