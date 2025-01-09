Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, yeni yılın başlamasıyla birçok ürüne zam geldi. Özellikle alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte fiyat artışları yaşanıyor. Efes Pilsen, Pernod Ricard Turkey, Yasmin ve Mey gruplarının ardından, Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı gruplarına da zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tuborg bira grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, grubun en ucuz 50 cl'lik bira fiyatı 83 lira olarak belirlendi.

Beylerbeyi rakı grubuna zam

Beylerbeyi rakı grubuna da yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapıldı. Buna göre, Beylerbeyi Göbek 70'lik rakının fiyatı 995 liraya, Beylerbeyi Teragold 70'lik rakının fiyatı ise 895 liraya yükseldi.

Efes Pilsen bira grubuna da zam geldi

Önceki gün viski, vokta, tekila, cin ve bazı likör gibi içkilerde Mey grubuna da 8 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Buna göre 35CL'lik Yeni Rakı 549 liraya 50CL'lik Yeni Rakı 749 liraya 70CL'lik Yeni Rakı 950 liraya yükseldi.

Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubu içkileri de zamlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait alkollü içkilerin de zamlandığını duyurmuştu.

Dündar, zam oranının yüzde 21 oranında olduğunu, Pernod Ricard Turkey'e ait yeni fiyat listesinin 6 Ocak Pazartesi günü, Yasmin grubuna ait fiyat listesinin ise 7 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olacağını belirtmişti.