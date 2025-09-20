Adalet Bakanlığı, icra ve iflas kanununda reform paketini tamamladığını duyurdu. Tasarı, hem alacaklı hem de borçlunun haklarını koruyan yeni düzenlemeler içeriyor. Öne çıkan değişikliklerden biri de maaş haczine sınırlama getirilmesi.

Maaş haczinde sınırlama

Yeni düzenlemeye göre borçluların maaşına uygulanacak haciz, kazanca göre belirlenecek. Asgari ücretli bir çalışanın maaşından en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek. Asgari ücretin iki katına kadar kazanç elde edenler için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak. Mevcut durumda ise maaşın yüzde 25’ine kadar haciz yapılabiliyordu.

Borçlu lehine düzenlemeler

Taslak, borçlunun temel yaşam standardının korunmasını önceliklendiren hükümler içeriyor. Konut hacizleri ve kişisel eşyaların korunması gibi düzenlemelerle borçlunun hayat standardı güvence altına alınacak.

Kripto varlık ve menkul kıymetler

Yeni reform kapsamında haczedilebilecek mallar listesi genişletildi. Kripto varlıklar ve menkul kıymetler artık haciz kapsamına giriyor, böylece alacaklıların bu tür varlıklardan alacaklarını tahsil edebilmesi sağlanıyor.