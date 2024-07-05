Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiği ve Limak, Cengiz Kolin ve Kalyon’un patronluğunu yaptığı şirketin Turhan’a ayda 1 milyon lira maaş ödediği iddia edildi.

CHP Zonguldak Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından, Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Denetim raporundan ifadeler paylaştı.

Yavuzyılmaz, “Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik” dedi. Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın bakanlığı döneminde yapılan ve kamuoyunda "beşli çete" diye anılan Kolin, Limak, Cengiz ve Kalyon şirketlerinin işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu’na Turhan’ın bakanlığı döneminde, astronomik ve tutturulması imkânsız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verildiğini belgelediklerini söyledi.

Yavuzyılmaz, eski bakan Turhan döneminde Kolin, Limak, Cengiz, Kalyon şirketlerine Cahit Turhan döneminde verilen ‘ilave araç geçiş garanti sayısı’nı 1 milyar 338 milyon adet araç diye açıkladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, “Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor” diyerek tepki gösterdi.

"CEO'luğa geri döndü"

10 Temmuz 2018 ile 28 Mart 2020 arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapan Cahit Turhan, 2016 yılında ise Limak, Cengiz, Kolin ve Kolyon şirketlerinin ortalığındaki Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinde CEO görevini üstlendi.

Turhan, iddiaya göre geçen gün alınan bir kararla yeniden Kuzey Marmara Otoyol İşletmesinin CEO’luğuna döndü.