İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında kullandığı “Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” sözleri nedeniyle dava açacağı iddia edildi.

İddiaya göre İYİ Parti’nin kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle ilgili “Söz hakkımızı basın üzerinden değil, yargı yoluyla kullanacağız” dedi.

CHP’nin yedinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga’da Günel Cantak’la yaptığı söyleşide, Meral Akşener’in Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Altı lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak -ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” dedi.

Söyleşiden haberleri olduğunu belirten kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun Akşener ile ilgili ifadelerini “iftira” olarak nitelendirdi.

Akşener'e yakın isimler, sürece ilişkin yakın zamanda İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptıkları suç duyurusunu hatırlattı.