Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin hakkında akraba kayırma iddiaları gündeme geldi. Şahin'in bacanağı ve kayınbiraderini RTÜK'te üst düzey pozisyonlara getirdiği öne sürülürken, eşinin de işe gitmeden maaş aldığı iddiaları tartışma yarattı.

BirGün gazetesinde İsmail Arı’nın haberine göre, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in akrabalarını RTÜK’te üst düzey görevlere getirdiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şahin hem RTÜK Başkanlığı hem de Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütürken, birçok yakın akrabasının RTÜK’te çalıştığı belirtildi.

RTÜK’teki görevlendirmelere dair dikkat çeken detaylar arasında, Şahin’in bacanağı Hasan Taşkın’ın RTÜK’te çalıştığı ve kayınbiraderi Bülent Şenkardeşler’in kısa süre önce RTÜK Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandığı yer aldı.

Şenkardeşler, daha önce Yüksek Seçim Kurulunda devlet memuru olarak çalıştığını ve bir ay önce RTÜK’teki yeni görevine getirildiğini ifade etti.

Eşi ve yakın arkadaşı için de benzer iddialar

İddialar bununla sınırlı değil. Şahin’in eşi Nalan Şahin’in uzun süreden beri TRT’den işe gitmeden maaş aldığı iddiası da gündeme taşındı. TRT yetkilileri, Nalan Şahin’in görev yaptığı bölümde devam zorunluluğu bulunmadığını belirtse de bu açıklama iddiaları yatıştırmadı.

Ayrıca Nalan Şahin’in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Dr. Hülya Köksal’ın da RTÜK’te İzleme Dairesinde Daire Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığı ve maaş aldığı halde işe gitmediği öne sürüldü.

RTÜK Başkanı sessiz kaldı

Konuya dair Ebubekir Şahin’e ve diğer ilgili isimlere yöneltilen sorular cevapsız kalırken, RTÜK Özel Kalem Müdürlüğü Şahin’in iki hafta boyunca yurtdışında olduğunu belirtti. Şahin’in bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmaması ise kamuoyunda merak uyandırdı.

Ebubekir Şahin, uzun yıllardan beri medya ve kamu yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu. Ancak özellikle Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber bu tür iddiaların artması dikkat çekiyor. RTÜK ve TRT gibi kamu yayın kuruluşlarının yönetiminde akrabalık ilişkileri tartışması, Türkiye’de daha geniş bir soruna işaret ediyor: kamu görevlendirmelerinde şeffaflık ve liyakat tartışmaları.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu iddialara ilişkin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den açıklama beklenirken, konunun önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceği öngörülüyor.