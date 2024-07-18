İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Down sendromlu çocuklar, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan Down sendromlu yaşıtlarının maruz kaldığı duruma dikkati çekmek için gösteri düzenledi.



İdlib'deki destek gösterisinde, çocuklar ellerinde, "çocuklar kalplerinde küçük hayaller taşıyan sevgi melekleridir" ve "dünyanın melekleri" yazılı dövizler taşıdı.

Beyaz Kalpler Down Sendromlu Çocuk Merkezi Müdürü Abdullah Muhammed, AA muhabirine, Gazze'de İsrail polis köpeğinin saldırısında ölen Muhammed Bahar'ı anmak ve Gazze'deki çocukların yaşadıklarına dikkati çekmek için toplandıklarını söyledi.

Muhammed, dünya genelindeki Down sendromlu tüm çocukların saygın yaşam sürme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Tüm insani yardım kuruluşlarına ve çocuk hakları koruma örgütlerine sesleniyoruz; çocukları savaşlardan koruyun, özellikle Down sendromlu çocukları, çünkü onlar özel ihtiyaçları olan bireylerdir." dedi.

Down sendromlu çocuklara eğitim veren Esma Hasan da Filistin'de Down sendromlu çocukların maruz kaldığı duruma dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

Hasan, "Çocuklar toplumda dışlanıyor ve savaş zamanlarında eğitim ve topluma katılma haklarından mahrum kalıyorlar. İdlib ve Filistin'deki Down sendromlu çocuklar aynı savaş koşullarıyla yüzleşiyor. Bu çocuklar, özellikle savaşta eğitim haklarından ve toplumsal hayata katılımlarından yoksun kalıyor." diye konuştu.