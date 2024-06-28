Kurban Bayramı tatilinde İDO, 4.000 seferle 700 binden fazla yolcu ve 185 bin aracı güvenli bir şekilde taşıdı. Ege Adaları'na yapılan seferlerde tatilciler rahatlıkla Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması ile giriş yapabilir.

İDO ile Ege Adaları’na konforlu yolculuk

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplamda 4.000 sefer düzenleyerek 700 binden fazla yolcu ve 185 bin aracı güvenle taşıdı. İDO, bayram süresince 12.000'in üzerinde yolcuyu Ege Adaları’na ulaştırdı. Kuşadası'ndan Patmos ve Samos'a, Seferihisar'dan Samos'a, Bodrum Turgutreis'ten Leros, Kalymnos ve Patmos'a seferler düzenleyen İDO, maksimum dakiklik oranı ile hizmet verdi.

Yunan Adaları’na kapıda vize imkanı

Dünya'nın en temiz sularına ve en güzel koylarına sahip Ege'nin doğasında tatil yapmak isteyenler, İDO’nun Ege Adaları seferleri ile Yunan Adaları'na kapıda vize uygulamasıyla giriş yapabilirler. İDO, yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanarak yolculuğu hem keyifli hem de hızlı hale getiriyor.

Marmara'dan Ege'ye konforlu transfer

İDO, Marmara Bölgesi'nden Ege Bölgesi'ne transfer güzergahında Osmangazi Köprüsü'nde yığılan trafiğe çözüm sunarak, Eskihisar-Topçular, Yalova-Pendik, Yalova-Yenikapı hatlarında arabalı vapur imkanı sağladı. Tatilciler, bu konforlu ve eğlenceli yolculuk sayesinde yorulmadan evlerine dönüş yaptı.