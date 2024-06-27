Babalar Günü'nde duygularını paylaşan Tatlıses, yaşadığı bu yeni deneyimi ve hayatında nelerin değiştiğini anlattı.

İlk kez Babalar Günü'nü kutlayan İdo Tatlıses, "Çok deneyimsiz yakalandım. Herkes Babalar Günümü kutluyor ama ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. İkiz bebekleriyle ilk bayramını geçiren şarkıcı, "Şimdi annemin ve babamın, 'gel bu bayramı beraber geçirelim' demesini şimdi çok iyi anlıyorum" diye konuştu.

"Çocuklar kendi başına bir masraf"

İki bebek sahibi olmanın sorumluluklarını vurgulayan Tatlıses, "İki bebek olunca çalışmam lazım" dedi. Bakıcıların yüksek ücret taleplerine dikkat çeken İdo, "Dilimizin yandığı yerlerden konuşuyoruz. Masraf büyük. Çocuklar kendi başına bir masraf, daha çok çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

Çocukların bakımıyla ilgili soruları yanıtlayan Tatlıses, "Yardım eden birisi var" dedi. Ancak eşi Yasemin Şefkatli'nin çocuklarla ilgilenme konusundaki özverisini dile getiren İdo, "Yasemin bana bile vermiyor çocukları. Her şeyleriyle kendisi ilgilenmek istiyor" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses, çocukların doğumuyla birlikte hayatının tamamen değiştiğini belirtti. "Mesela benim şu an çok uykum var, deli gibi esniyorum. Her sabah 7 gibi ayaktayız, Yasemin daha da erken kalkıyor" diyen Tatlıses, uyku düzenlerinin nasıl değiştiğini anlattı.

Bu yeni dönemde yaşadıklarını samimiyetle paylaşan İdo Tatlıses, babalık deneyiminde her geçen gün daha da tecrübe kazandığını ve çocuklarıyla geçirdiği her anın kıymetli olduğunu belirtti.