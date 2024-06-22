Ege Denizi’nin dünyaca ünlü turistik merkezi İdra (Hydra) Adası'nda bir yattan atılan havai fişek büyük bir yangına sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, adanın ormanlık alanlarını küle çevirdi.

Yangının sebebi havai fişek

İdra Adası'nda dün gece demirli bulunan bir yattan atılan havai fişek, ormanlık alanda yangın çıkardı. Eğlenmek amacıyla atılan havai fişeklerin yol açtığı yangına ilk müdahaleyi yattaki kişiler yaptı, ancak alevler hızla yayıldı.

Bisti bölgesindeki orman küle döndü

Adanın Bisti bölgesinde bulunan çam ormanı tamamen kül oldu. Sabaha kadar süren ve halen devam eden yangın nedeniyle bazı köyler ve oteller boşaltıldı. Adadaki askeri birlikler alarma geçti.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için denizden, karadan ve havadan müdahaleler devam ediyor. Atina ve çevre adalardan sivil savunma ve itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.