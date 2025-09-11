İzmir Eczacı Odası (İEO), uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve Konak Halkapınar’da bulunan Megapol İzmir’deki yeni hizmet binasını, geniş katılımlı bir törenle hizmete aldı. İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de gerçekleştirilen program, İEO üyelerini, eczacılık mesleğinin temsilcilerini ve İzmir protokolünü bir araya getirdi. Modern mimarisi, ulaşım kolaylığı ve işlevsel yapısıyla dikkat çeken bina; yalnızca meslek örgütünün idari faaliyetlerini yürüttüğü bir merkez değil, aynı zamanda eczacılar için buluşma noktası olması hedefleniyor.

İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Arman Üney, Merkez Heyeti üyeleri, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Başkanı Ecz. Sait Yücel, SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, Kordon SSGM Müdürü Ecz. Pınar Arıkan ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Gürer Orhan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şentiğit ile çok sayıda eczacı ve davetli katıldı.

“UZUN YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUM BİR PROJE”

Açılış töreninde bir konuşma yapan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, yeni hizmet binasının sadece bir yapıdan ibaret olmadığını, uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi temsil ettiğini söyledi. Projenin mesleğin geleceğine ve halk sağlığına katkı sağlayacak projelere de ev sahipliği yapacağını kaydeden Sayılkan, “Bugün sizlerin gördüğü belki sadece bir bina ama benim için uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. Emek, sabır ve doğru planlama ile hayata geçirdiğimiz bu yeni binamızda, üyelerimize çok daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. İzmir Eczacı Odası’nın böylesine modern bir yapıya kavuşması hem mesleğimiz hem de halk sağlığı için önemli bir kazanımdır. İzmirli Eczacılarımızın özkaynakları ve Türk Eczacılar Birliği’nin iş birliği ile yapılan yeni hizmet binamızda başka hiçbir kurum ve kuruluşun katkısı yoktur. Bu anlamda da bizler için önemi büyüktür. Bu süreçte bizlere destek veren tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binamızın İzmir’e ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi ve yeni hizmet binası resmen açıldı. Katılımcılar binayı gezerek incelemelerde bulundu. Törende, yeni binanın İzmir’e ve eczacılık camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine dair ortak bir memnuniyet dile getirildi.

MODERN YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Yeni hizmet binası, yalnızca işlevselliğiyle değil, konumuyla da dikkat çekiyor. Merkezi ulaşım noktalarına yakınlığı sayesinde eczacıların kolayca erişim sağlayabileceği bina, aynı zamanda geniş otopark imkânıyla da önemli bir sorunu ortadan kaldıracak. Tam donanımlı 100 kişilik konferans salonu, toplantı salonu, her birim için ayrı odaları içeren bu 3 katlı modern binanın ilk katında Türk Eczacıları Birliği (TEB) ithal ilaç birimi hizmet verecek.