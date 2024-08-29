İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde, milletimizin istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığını ve bu zaferin Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu simgelediğini belirtti.

"Tüm şehitleri minnetle anıyoruz"

Ata, mesaj ında başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin inancı ve kararlılığıyla tüm engelleri aşmasının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Gelecek için sorumluluk

"Bu zaferi kazanan ecdadın mirasçısı olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," diyen Ata, esnaf ve sanatkarların tarih boyunca üstlendikleri toplumsal sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.