İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), 2025 yılı için evlenecek çiftlere ve sünnet yapacak ailelere büyük bir müjde verdi. Buca Kaynaklar’da doğa ile iç içe yenilenen ESPARK Otel, erken rezervasyon fırsatlarıyla düğün organizasyonları için cazip fiyatlar sunuyor. İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın açıklamasına göre, hafta içi yapılacak 300 kişilik düğünler her şey dahil sadece 100 bin lira olacak.

Doğa içinde, ulaşımı kolay

ESPARK Otel, çam ormanlarıyla çevrili huzurlu bir ortam sunarken, şehir merkezine yakınlığı ve otoban bağlantısı ile de dikkat çekiyor. Havaalanına 10 km, Fuar İzmir’e 8 km, Hipodroma ise sadece 10 km mesafede bulunan otel, 100 araçlık otoparkı ile de konuklarına büyük kolaylık sağlıyor. Yenilenen kır bahçesi, havuzbaşı ve kapalı salonlarında düğün organizasyonları için erken rezervasyon fırsatları ise şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Başkan Ata: “Elinizi çabuk tutun!”

İzmirlilere kaçırılmayacak bir fırsat sunduklarını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata, “Yaz ayları için rezervasyonlar şimdiden başladı. Siz hayal edin, biz yapalım! Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen çiftler ellerini çabuk tutmalı” dedi. Ata, düğünlerin pek çok sektörü canlandırdığını da vurguladı: “Gelinlikçilerden kuyumculara, mobilyacılardan fotoğrafçılara kadar düğün sezonu birçok esnafı hareketlendiriyor. Bu kampanyamızla hem İzmirlilere jest yapıyoruz, hem de esnafımızın işlerini canlandırmayı hedefliyoruz.”

Kapsamlı düğün paketi

Kampanya dahilinde sunulan 300 kişilik standart düğün paketi oldukça kapsamlı. Pakette, düğün pastası, limitsiz soft içecekler, masa konsept ve aranjmanları, ses ve ışık hizmetleri, canlı müzik orkestrası, yer volkanı gösterisi, isimli karşılama panoları, gelin buketi, nedime bileklikleri, damat yaka korsajları, after party, profesyonel fotoğraf ve video çekimi gibi birçok hizmet yer alıyor.

Detaylı bilgi almak veya rezervasyon yaptırmak isteyenler 0 532 602 31 35 veya 0 232 443 06 58 numaralı telefonlardan ulaşabilirler.