Esenler Oruçreis Mahallesi'nde öğleden sonra seyir halindeki 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsüne, bir şahıs tarafından havalı tabanca ile ateş açıldı. O anlarda otobüs durağa yaklaşmak üzereydi. Saldırının ardından şans eseri araçta bulunan yolcular herhangi bir yaralanma yaşamadan panik içerisinde durumu atlattı.

Otobüs camları kırıldı

Olayın hemen ardından yapılan incelemelerde, havalı tabanca ile açılan ateş sonucu otobüsün 3 kapı camının kırıldığı tespit edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmamış olsa da büyük bir tehlike atlatıldı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde çalışma başlatarak, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonla S.K. isimli şahıs, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.K.'nın, çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.