Ders kapsamında hakimlerle görüşerek dosya inceleme ve birlikte çalışma fırsatı bulan İEÜ’lü gençler, duruşmaları izleyerek pratik deneyim kazandı. Aile mahkemelerindeki uyuşmazlık davalarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili adliyede stant açan öğrenciler, vatandaşları bilgilendirerek topluma katkıda bulundu.

Avrupa Konseyi'nden sertifika

İEÜ Hukuk Fakültesi’nde açılan ders, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye Adalet Akademisi iş birliği ile yürüttüğü ‘Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması’ konulu ortak projesi çerçevesinde hayata geçirildi. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere, Avrupa Konseyi tarafından kendi adlarına düzenlenmiş sertifikalar verildi.

Kadınlar ve çocuklarla buluştular

İEÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, dersin öğrencilere birçok konuda katkı sağladığını belirterek, “Öğrencilerimiz, kadın hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, İzmir Barosu’nun ilgili merkezlerinin ve kamu kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Bu kişiler aracılığıyla mağdur kadın ve çocukları, ihtiyaç duydukları hukuki yardıma ulaşabilecekleri doğru kanallara yönlendirdi” dedi.

Teorik ve pratik eğitim

Gençler, aile mahkemelerinin yargı faaliyetlerine katılmadan önce ihtiyaç duydukları teorik hukuki bilgiyi fakültede edindi. Uzman hocalardan; aile hukukuna, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki aygıtlarına ve aile mahkemeleri yargılamasının hakim ilkeleri ile usulüne dair ayrıntılı bilgi aldılar. Prof. Dr. Uzunallı, dersin yürütülmesinde destek veren Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Komisyonu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu, İzmir Barosu ve hakimlere teşekkür etti.

Büyük kazanımlar

Ders sayesinde öğrenciler, hem mesleki hem de sosyal açıdan büyük kazanımlar elde etti. Adliyede stant açarak vatandaşları bilgilendiren öğrenciler, topluma hizmet etmenin yanı sıra kendi mesleki gelişimlerine de önemli katkılarda bulundu. Bu deneyim, genç hukukçuların gelecekteki kariyerlerinde sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyaca