İeü Medical Point Hastanesi'nde Mucize

Adıyaman’da yaşayan 5 buçuk yaşındaki Zeynep Türkmen’in bel ve ayaklarındaki ağrılar giderek arttı. Ailesi, kızlarını birçok hastaneye götürmesine rağmen tanı konulamayan Zeynep, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’ne yönlendirildi. İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Emre Divarcı, Zeynep’in ‘Nöroblastom’ hastalığına sahip olduğunu ve bu hastalığından robotik cerrahi ile kurtulabileceğini belirtti. Prof. Dr. Divarcı ve ekibi, robotik cerrahi yöntemiyle kötü huylu tümörü temizleyerek Zeynep'i sağlığına kavuşturdu.

Robotik cerrahinin avantajları

İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Emre Divarcı, "Zeynep’in göğüs boşluğunda bir tümör vardı. Tümör, en büyük damar olan aorta yakın, riskli bir bölgede yer alıyordu. Bu tip tümörler genellikle göğüs açılarak yapılan ameliyatlarla temizlenir. Ancak, bu yöntem hasta için çok ağrılı ve zorlu bir sürece neden olabilir. Biz, robotik cerrahi yöntemiyle Zeynep’in göğsünü hiç açmadan 8 mm’lik küçük deliklerden çok hassas bir şekilde tümörü damarlarından sıyırarak çıkardık" dedi.

Robotik cerrahide yaş küçülüyor

Prof. Dr. Divarcı, robotik cerrahinin hastalarda küçük deliklerle operasyon yapma imkanı sağladığını ve iyileşme sürecinin açık ameliyata göre daha hızlı olduğunu vurguladı. "Bağırsak, karaciğer, dalak, ince bağırsak, mide ameliyatları gibi ameliyatlarda robotik cerrahi bize çok avantaj sağlar. Robotik cerrahide yaş küçülüyor. 6 aylık bebeği robotik cerrahi ile ameliyat yapar duruma geldik" diye konuştu.

"Kızım sağlığına kavuştu"

Zeynep Türkmen’in babası İsmail Türkmen, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Türkmen, "Zeynep’in bel ve ayaklarında ağrılar vardı. Birçok hastaneye gittik ancak farklı sebepler söylediler. Teşhis konulamadı. Emre hocamıza yönlendirildik. Emre hocamızın ve ekibinin yaptığı robotik cerrahi ameliyatı ile kızım sağlığına kavuştu. Kızım Zeynep şu an kendini daha iyi hissediyor. Dolaşabiliyor, yürüyebiliyor" diye aktardı.

Cerrahın kontrolünde robotik cerrahi

Prof. Dr. Divarcı, robotik cerrahi ameliyatlarının cerrah tarafından yapıldığını ve robotun cerrahın hareketlerini simüle ettiğini açıkladı. Divarcı, "Robotik cerrahi, hastada küçük delikler ile operasyon yapma imkanı sağlıyor. Cerrahın yaptığı hareketleri robot simüle ediyor hatta bizim yaptığımız hareketlerden daha iyi yapıyor diyebilirim. Ellerimizde titremeler olabilir ancak bu titremeler robota yansımıyor. Ayrıca, 3 boyutlu görüş imkanı sağladığı için bizler için çok avantajlı" diyerek sözlerini tamamladı.