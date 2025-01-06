2016 yılında geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası mekanik kalp kapakları takılan ve düzenli olarak kan sulandırıcı ilaç kullanması gereken Yüksel Andaç, kısa süre önce yaşadığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle ciddi bir kanama riskiyle karşı karşıya kaldı. Medical Point Hastanesi’nde başarılı bir tedavi süreciyle hayata döndü.

Mekanik kapakta pıhtı tehlikesi

Kalın bağırsak kanseri nedeniyle hastaneye başvuran Andaç’ın tetkiklerinde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Humayun Kakar tarafından mitral kapakta yaklaşık 3 cm büyüklüğünde tehlikeli pıhtılar tespit edildi. Bu pıhtılar, kalp fonksiyonlarını bozma ve beyine emboli atarak felç riskini doğuruyordu. Andaç’ın durumu, multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirildi.

Damar içi tedavi ve ameliyat başarısı

Pıhtıların çözülmesi için damar içi düşük doz kan sulandırıcı tedavi uygulandı ve 72 saat sonunda pıhtının %90 oranında temizlendiği görüldü. Başarılı tedavi sonrası, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş tarafından gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsak tümörü başarıyla çıkarıldı.

Ameliyat sonrası hızlı iyileşme

Ameliyat sonrası yapılan kontrollerde, mitral kapaktaki pıhtının tamamen kaybolduğu doğrulandı ve Andaç sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde yürütülen multidisipliner tedavi süreci, hem kalp hem de kanser riski taşıyan bu zor vakayı başarıyla sonuçlandırdı.

Yüksel Andaç, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, emeği geçen tüm sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.