İeü Medical Point Hastanesi'ne Uluslararası Sertifika

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Almanya merkezli bağımsız akreditasyon kurumu TEMOS’un Uluslararası Kalite Standartları’nı karşılayarak ‘Quality In Medical Care (Tıbbı Bakımda Kalite)’ akreditasyon sertifikasını alarak uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Medical Point Hastaneler Grubu Başkan Vekili Veysi Kubba, bu başarıyla hastalarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası kalite tescili

10-13 Haziran tarihleri arasında TEMOS yetkililerinin denetlediği İEÜ Medical Point Hastanesi, operasyonel ve klinik süreçler, hasta güvenliği, bakım kalitesi, yönetim uygulamaları, hasta memnuniyeti ve personel eğitimleri gibi başlıklarda Uluslararası Kalite Standartları’nı karşılayarak ‘mükemmellik’ seviyesiyle akreditasyon sertifikası aldı.

Mevcut sertifikalar ve yeni başarı

Joint Commission International (JCI) tarafından 4. kez akredite edilen, European Foundation for Quality Management (EFQM) modelini uygulayan, hasta memnuniyeti nedeniyle verilen ISO 10002 sertifikasını yedi kez alan ve enerji yönetimi için ISO 50001 sertifikasına sahip olan İEÜ Medical Point Hastanesi, bu başarılarına ‘Quality In Medical Care’ sertifikasını da ekleyerek kalitesini bir kez daha tescil etmiş oldu.

İnsan odaklı sağlık hizmeti

Medical Point Hastaneler Grubu Başkan Vekili Veysi Kubba, akreditasyonun alınmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Tüm dünya tarafından kabul edilen bağımsız akreditasyon kurumu TEMOS’tan bu sertifikayı ‘mükemmellik’ seviyesiyle almak kurumumuz adına hem çok sevindirici hem de çok gurur verici. Bu önemli başarıya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Medical Point Hastaneleri olarak hastalarımıza kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz. Gelecekte de sağlık sektöründe öncü olmaya, yenilikçi ve insan odaklı hizmetler sunmaya kararlıyız.”

Kubba, hastane olarak sağlık sektöründe öncü olmaya devam edeceklerini ve yenilikçi, insan odaklı hizmetler sunma kararlılığında olduklarını vurguladı. "Bu başarı, gelecekte de sağlık hizmetlerimizi en yüksek standartlarda sunma hedefimize olan inancımızı pekiştiriyor" diyerek sözlerini noktaladı.