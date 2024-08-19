İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından açılan ve beşinci yılını dolduran Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM), sunduğu psikoterapi hizmetleriyle İzmirlilerin ruh sağlığını destekliyor. Şimdiye kadar 780 kişiye hizmet veren merkez, toplamda 6 bin 207 seans gerçekleştirerek topluma fayda sağladı.

PUAM'dan 6 bin 207 seans

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından beş yıl önce kurulan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM), sunduğu psikoterapi hizmetleri ve yürüttüğü araştırmalarla toplum sağlığına önemli katkılar sunuyor. Merkez, özellikle kaygı bozuklukları, ilişkisel sorunlar ve depresyon gibi alanlarda İzmirlilere psikolojik destek sağlayarak, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

PUAM, İEÜ kampüsünde düzenlenen beşinci kuruluş yıl dönümü töreniyle başarılarını kutladı. Törene İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, önceki dönem rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, PUAM Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü, PUAM Danışma Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Ayşe Özgener, akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve davetliler katıldı. Program, bir kokteyl ve merkezin sunduğu hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerle devam etti.

Toplumun iyilik haline katkı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, PUAM’ın eğitim, bilgi üretimi ve toplumsal katkı açısından önemli bir model oluşturduğunu vurguladı. Prof. Dr. Abacıoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı biyolojik, psikolojik ve sosyal iyilik hali olarak tanımladığını belirterek, “Son yıllarda psikolojik iyilik halinin tüm sağlığı ne denli etkilediğine yönelik kanıtlar giderek artıyor. Klinik psikologların, toplumun ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu tartışmasız bir gerçek” dedi. Abacıoğlu, PUAM’ın kuruluş amacının klinik psikoloji öğrencilerine uygulamalı eğitim sağlamak ve aynı zamanda topluma psikolojik destek sunmak olduğunu belirterek, merkezin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Araştırmalar ve bilgi üretimi

PUAM’ın yalnızca psikoterapi hizmetleriyle değil, aynı zamanda yaptığı araştırmalarla da bilgi üretimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Abacıoğlu, merkezin üniversitenin üç temel misyonu olan eğitim, bilgi üretimi ve toplumsal katkı açısından örnek bir model teşkil ettiğini söyledi. PUAM’ın akademik kapasitesi ve yönetsel iradesiyle daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Abacıoğlu, merkezin gelecekteki çalışmalarında da başarılı olacağına dair güvenini ifade etti.

Erişilebilir psikoterapi hizmeti

PUAM Müdürü ve İEÜ Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Meral Öğütçü, merkezin kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirterek, insanların erişilebilir psikolojik hizmetlere ulaşmasının temel bir hak olduğunu vurguladı. Öğütçü, “Tıpkı beden sağlığı gibi ruh sağlığı da aynı derecede önemlidir. Merkezimiz, toplumsal katkı yönünden büyük bir öneme sahip. PUAM, bir yandan psikolojik sorunlar yaşayan bireylere destek sunarken, diğer yandan nitelikli ve etik ilkelere bağlı klinik psikologlar yetiştirme misyonunu başarıyla sürdürüyor” diye konuştu.

PUAM’ın beş yıllık faaliyetleri kapsamında 780 kişiye psikoterapi hizmeti sağladığını ve toplamda 6 bin 207 seans gerçekleştirdiğini belirten Öğütçü, gelecekte daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Öğütçü, merkezde görev alan süpervizör hocalara, öğrenciler ve tüm ekibe teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.