İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL), toplum sağlığını güçlendirecek yeni projelerin geliştirilmesi hedefiyle iş birliği gerçekleştirdi. 3 yıl süreyle geçerli olacak protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve SAĞKAL Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul tarafından imzalandı.

Kanserde erken teşhis ve tedavi süreçlerini destekleyen çalışmalar yapan, Umut Evleri’ni kurarak şimdiye dek yüzlerce hastaya ücretsiz barınma imkanı sağlayan Sağlıkta Kalite Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, iş birliği kapsamında ortak çalışmalar yapacak. Kanser farkındalığının artması, hastalıkla mücadele için nelere dikkat edilmesi gerektiği, sağlıklı yaş almanın yolları, psiko-sosyal destekler, sağlıklı beslenme ve dezavantajlı gruplara yönelik eğitim çalışmaları gibi birçok konuda kent geneline hitap eden projeler geliştirilecek.

İEÜ, çeşitli seminer ve çalıştay gibi etkinliklerin gerçekleşmesi için de SAĞKAL’a bilimsel ve akademik konularda destek verecek. İEÜ Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören gençler, Umut Evleri’nde yapılan çalışmalara katılarak deneyim kazanma ve hayata dokunma imkanı da bulacak.

“Eğitim, kampüsle sınırlı kalmamalı”

İEÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, eğitimin sadece kampüsle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Öğrencilere, hayatın içinde olacakları ve hastalarla bire bir iletişim kuracakları ortamı sunmanın çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, “Konaklama başta olmak üzere, kanser hastalarının birçok ihtiyacını karşılamak amacıyla SAĞKAL bünyesinde ücretsiz hizmet veren Balçova Umut Evi’ni ziyaret ettim. Burada güçlü bir alt yapı olduğunu, hastalara yönelik içten ve başarılı çalışmaların yapıldığını gördüm. Burası, öğrencilerimiz için bir eğitim alanı da olabilir diye düşündük. Çünkü; insanların sağlığını savunmak, sağlıkta lider olmak, sadece okul sıralarında öğrenilmez. Öğrencilerimiz, bizzat halkın içine inmeli, hayatta ne olduğunu görmeli. Hayat ile hekimlik arasında kalın bir çizgi olamaz. Umut Evleri, bu noktada öğrencilerimizin mutlaka görmesi ve içinde yer alması gereken bir proje. Bu nedenle SAĞKAL ile yapılan iş birliğini önemli ve değerli görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kaliteli sağlık herkesin hakkı”

SAĞKAL Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul, yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Umut Evleri, bizim çok önem verdiğimiz ve gurur duyduğumuz bir proje. Umut Evleri’nde şimdiye dek yüzlerce kişiye ulaştık. Umut Evleri, aynı zamanda psiko-sosyal rehabilitasyon merkezi olarak da çalışıyor. Burada, yoga egzersizleri ve mandala çalışmaları yapıyor, çeşitli kurslar da açıyoruz. El beceri eğitimleri, okuma günleri etkinlikleri düzenliyoruz. Biz, tüm bunları destekçilerimiz ve gönüllü çalışanlarımızla yaptık. Kaliteli sağlık herkesin hakkı. Bunun için faaliyetlerimizi sadece Umut Evleri ile sınırlı tutmuyoruz. Mikro-öğrenmeye yönelik yeni çalışmalar yaparak, eğitim programları hazırlayarak, sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak, ‘Sağlıklı Kal’ mottosuyla projeler üretebiliriz. Bu konuda, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile başarılı işlere imza atarak, örnek çözümler geliştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.