İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, Girişimcilik dersi kapsamında yaratıcı projeler geliştirerek geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar attılar. Bu heyecan verici etkinlik, İEÜ öğrencilerinin iş dünyasına yön verme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

İEÜ öğrencileri, Meslek Yüksekokulu bünyesinde verilen Girişimcilik dersi sayesinde, yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı buldular. 40 öğrenci, aylar süren çalışmaların ardından hazırladıkları 11 projeyi, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Dr. Ali Ercan Özgür ve ünlü sanatçı Mert Fırat ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler’in yer aldığı jüriye sundular.

Öğrenciler, projelerini belirlerken farklı sektörleri ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiler. Teknoloji, sanat, ticaret ve turizm gibi geniş bir yelpazede yer alan projeler, özgün fikirleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekti.

İEÜ öğretim görevlileri ve sektörden deneyimli isimlerden oluşan jüri, öğrencilerin projelerini titizlikle değerlendirerek geri bildirimlerde bulundu. Bu değerli geri bildirimler, genç girişimcilerin projelerini daha da ileri taşımalarına yardımcı olacak nitelikteydi. Jürinin, öğrencilere sunduğu tavsiyeler ve tecrübeler, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli bir yol haritası sağladı.

İhtiyaç Haritası, 2015 yılında ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sosyal oluşumdur. Kurucu ortakları Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür, İEÜ öğrencilerine projelerini geliştirme konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak sosyal girişimcilik alanında ilham verdiler. Ayrıca, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de etkinliğe katılarak öğrencilere iş dünyasına dair değerli bilgiler aktardı.

İEÜ öğrencileri, Girişimcilik dersi kapsamında gerçekleştirdikleri projelerle geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar attılar. Bu projeler, gençlerin yaratıcılığını ve girişimcilik ruhunu destekleyerek topluma değer katma potansiyellerini gözler önüne serdi. İEÜ, öğrencilerine sunduğu eğitim ve fırsatlarla girişimcilik ekosistemine değerli katkılar sağlamaya devam ediyor.