İzmir Ekonomi Üniversitesi, tasarım dünyasında yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve iletişimi güçlendirmek amacıyla ‘Tasarım Çalışmaları Sempozyumu’ düzenledi. 60 tasarımcının katıldığı etkinlikte, etkileşim ve yaratıcılığın artırılması gereken konular ele alındı.

Yeni fikirlerin doğuşu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), tasarımcılar arasında diyalogu güçlendirmek ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla 'Tasarım Çalışmaları Sempozyumu'nu başarıyla gerçekleştirdi. Sempozyumda, iletişim yöntemlerindeki değişim ve etkileşimin yanı sıra yaratıcılığın ve ortak çalışma kültürünün artması gerektiği konuları kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Sempozyumun içeriği ve katılımcılar

İEÜ Lisansüstü Enstitüsü Tasarım Çalışmaları Programı tarafından düzenlenen sempozyumda, içmimarlık, çevre tasarımı, mimarlık, endüstriyel tasarım, tekstil ve moda tasarımı ile görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin yanı sıra edebiyat, film ve mühendislik alanlarından da katılımcılar yer aldı. Sempozyum, İtalya’dan gelen konuklarla uluslararası bir boyut kazandı.

Kapsamlı oturumlar ve açılış konuşmaları

Sempozyumun açılış konuşmaları; İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Tasarım Çalışmaları Program Başkanı Prof. Dr. Deniz Hasırcı ve Sempozyum Misafir Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Didem Yavuz Velipaşaoğlu tarafından yapıldı. Ardından ‘anlatılar ve diyalog’, ‘bireysel yaratıcılık’, ‘kitaplarla tasarım diyalogları’, ‘dijital diyaloglar’ ve ‘kolektif diyaloglar’ başlıkları altında çeşitli oturumlar düzenlendi. Doç. Dr. Şölen Kipöz, Doç. Dr. Onur Mengi, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu ve Doç. Dr. Deniz Deniz’in düzenlediği sergi açılışından sonra en iyi bildiri ve poster oylaması yapıldı.

Tasarımın hayatımızdaki rolü ve gelecek umutları

Prof. Dr. Hasırcı, sempozyumun başarısını değerlendirirken, “Teknolojideki değişimle birlikte hızlı üretime odaklanma, tasarımcılar arasındaki iletişimin azalmasına neden olabilir. Tasarım, hayatımızın birçok yönünü etkileyen ve şekillendiren kritik bir unsurdur. Bu noktada, iletişimi artırmak ve yaratıcılığı teşvik etmek büyük önem taşıyor. Sempozyumun bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorum” dedi.

Sempozyum sonunda, İEÜ Yayınları’ndan bir kitap hazırlandı. Ayrıca, Tasarım Çalışmaları yüksek lisans ve doktora programları için başvurular açıldı.

Koordinasyon ekibi ve destekleyenler

Sempozyumun organizasyonunda yer alan koordinasyon ekibi; Tasarım Çalışmaları Program Başkanı Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Misafir Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Didem Yavuz Velipaşaoğlu, Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Damla Turhan Haskara ve Tasarım Çalışmaları Program Asistanı Araş. Gör. Ali Rıza Bayrak’tan oluştu.