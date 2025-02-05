Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek isteyenler, iftar ve sahurda doğru besinleri seçmekle birlikte, bazı temel kurallara dikkat ederek sağlıklı bir şekilde kilo verebilirler. Bu süreçte önemli olan, hem ibadetlerinizi yerine getirirken hem de vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için beslenmeye özen göstermektir.

Diyet yapan biri Ramazan’da ne yemeli?

Ramazan ayında sağlıklı kilo vermek isteyenler için aşağıdaki besinler önerilmektedir:

Bol su : Vücudun susuz kalmaması için gün boyu yeterli miktarda su içilmelidir.

Yeşillikler : Lif oranı yüksek ve sindirimi kolay olan yeşillikler, hem tok tutar hem de sağlıklı bir sindirim sağlar.

: Lif oranı yüksek ve sindirimi kolay olan yeşillikler, hem tok tutar hem de sağlıklı bir sindirim sağlar. Sebze yemekleri ve çorbalar : Sulu yemekler ve sebzeler, düşük kalorili ve besleyici seçeneklerdir.

: Sulu yemekler ve sebzeler, düşük kalorili ve besleyici seçeneklerdir. Bakliyatlar : Protein açısından zengin olan bakliyatlar, tokluk hissini uzun süre devam ettirir.

: Protein açısından zengin olan bakliyatlar, tokluk hissini uzun süre devam ettirir. Yumurta : Sahurda haşlanmış yumurta, protein kaynağı olarak oldukça sağlıklıdır.

: Sahurda haşlanmış yumurta, protein kaynağı olarak oldukça sağlıklıdır. Meyve ve hurma : Tatlı yerine tercih edilecek meyve ve hurma, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

: Tatlı yerine tercih edilecek meyve ve hurma, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Ayran ve yoğurt : Fermente ürünler, sindirimi destekler ve midede rahatlık sağlar.

: Fermente ürünler, sindirimi destekler ve midede rahatlık sağlar. Domates ve salatalık: Yüksek su içeriğiyle bu sebzeler, serinletici ve düşük kalorili seçeneklerdir.

Sahur ve iftarda dikkat edilmesi gerekenler:

Orucu hızla açmak yerine, hafif yiyeceklerle başlamak önemlidir.

Şeker ihtiyacını karşılamak için, sütlü tatlılar veya hoşaf gibi hafif seçenekler tercih edilebilir. 2025'de fitre ne kadar? Diyanet açıkladı

Et seçerken kırmızı et yerine tavuk, hindi veya balık tercih edilmelidir.

Yemek sırasında, yemekten hemen sonra su içmekten kaçınılmalıdır.

Kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Ramazan ayında hızlı kilo nasıl verilir?

Sahuru atlamamak : Sahur, gün boyunca enerjiyi dengeler.

: Sahur, gün boyunca enerjiyi dengeler. Porsiyon kontrolü : İftarda büyük porsiyonlardan kaçınılmalı, yemekler küçük porsiyonlarla tüketilmelidir.

: İftarda büyük porsiyonlardan kaçınılmalı, yemekler küçük porsiyonlarla tüketilmelidir. Bol su içmek : Su, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

: Su, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Yavaş yemek yemek : Yavaş yediğinizde tokluk hissi daha erken gelir.

: Yavaş yediğinizde tokluk hissi daha erken gelir. Yeşillikler tüketmek: Yeşillikler, sindirimi kolaylaştırır ve düşük kalorili seçeneklerdir.