Su taşımanın zorlukları

Yaz aylarında köyde su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle, çocuklar sabah erken saatlerde eşeklerine su bidonlarını yükleyip kilometrelerce yol gidiyor. İçme suyunun temini büyük bir mücadele haline gelmiş durumda.

Köy halkının talepleri

Köy halkı, yıllardır süren su sıkıntısının çözülmesini talep ediyor. Çeşmeler sürekli akmadığı için bazı köylüler kendi imkanlarıyla kuyular kazsa da bu yeterli olmuyor. Su şebekeleri çekilmiş olsa da su kaynaklarının eksikliği sorun oluşturuyor.

Su sıkıntısının etkileri

Suyun yokluğu köyün boşalmasına yol açtı. Köylüler, hem hayvanları için hem de kendileri için su temin edemediğinden dolayı şehir merkezlerine göç etmeye başladı. Köydeki birçok ev boş kalmış durumda.

Çözüm önerileri

Köylüler, bir gölet yapılarak hayvanlar için su temin edilebileceğini belirtiyor. Yaz aylarında bile akmayan dere suyu için yetkililerden yardım bekleniyor. Su sorununun çözülmesi, köyün yeniden yaşanabilir hale gelmesini sağlayabilir.