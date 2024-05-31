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Bir süre trafiğe kapatılan cadde ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Ekipler yaptıkları incelemede devrilen ağacın otomobilin tavan kısmına zarar verdiğini tespit etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da asırlık ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil zarar gördü.

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