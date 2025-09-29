İnciraltı’nda uzun süredir beklenen imar planlarında yeni bir sürece girilirken, İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, toprak sahiplerini aceleci davranmamaları konusunda uyardı. Karabulut, planlar askıya çıkmadan ve 18. madde uygulaması başlamadan sözleşme imzalamamanın riskli olacağını belirtti.

Başkan Karabulut'tan önemli uyarı: Riskli adımlar atmayın

İnciraltı’nda beklenen revize imar planlarının askıya çıkmasına az bir süre kalırken, bölgedeki toprak sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı. İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, son günlerde toprak sahiplerine gelen kat karşılığı sözleşme tekliflerinin artığını belirtti. Ancak Karabulut, toprak sahiplerine aceleci adımlar atmadan süreci dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Revize planlar askıya çıkmadan imza atmayın"

Tayfun Karabulut, geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlere atıfta bulunarak, “Revize planlar askıya çıkmadan ve 18. madde uygulaması başlamadan herhangi bir sözleşme imzalamak riskli bir adım olacaktır” dedi. Karabulut, 2014 yılında yapılan benzer hataların hala bazı toprak sahiplerini zorluyor olduğuna dikkat çekerek, bu hataların tekrarlanmaması için sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Birlik ve dayanışma çağrısı

Karabulut, İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahiplerini birlik ve dayanışma içinde olmaya davet ederek, “Hep birlikte örnek bir duruş sergileyelim” dedi. Dernek olarak, süreci en doğru şekilde yönetmek için toprak sahiplerinin dernek binasında görüşmeler yapabileceğini belirten Karabulut, kat karşılığı sözleşmeler konusunda destek sağlanabileceğini de ekledi.

"Dernek üzerinden ortak hareket edin"

İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, derneklerinin süreci sağlıklı bir şekilde takip etmeye devam edeceğini ve bu süreçte toprak sahiplerinin bir arada hareket etmelerinin önemini vurguladı. Dernek olarak, toprakların gerçek değerine ulaşabilmesi için hatasız adımlar atılması gerektiğini belirten Karabulut, “Hep birlikte doğru adımlar atarak bu süreci başarılı bir şekilde tamamlayabiliriz” dedi.