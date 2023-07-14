İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), öğrencilere sağladığı imkânlara bir yenisini daha ekledi. Açılışı düzenlenen Klinik Psikoloji Laboratuvarı ve Beyin, Biliş ve Davranışsal Bilim Laboratuvarı ile öğrenciler, derslerde gördükleri teorik kuramların pratikteki uygulanışını görme ve deneyimleme fırsatı yakalayacak. Klinik Psikoloji Laboratuvarı'nda, grup terapi programlarına katılabilecek olan öğrenciler; Beyin, Biliş ve Davranışsal Bilim Laboratuvarı'nda ise nöropsikolojik çalışmalar yaparak EEG cihazıyla araştırmalar gerçekleştirebilecek.

EEG cihazının kullanımı, uygulanışı, bilgisayarda görünümü ve yorumlanmasına yönelik eğitim verildi. Bu eğitimde, EEG cihazının özellikle duygu durumdaki değişimler, uyku problemleri ve karar verebilme becerisi gibi pek çok alanda işlevsel olarak kullanılabileceğinin üzerinde duruldu.

EEG CİHAZIYLA NÖROPSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Klinik Psikoloji Laboratuvarı'nda, öğrencilerin derste öğrendikleri teorileri pratik ederek, testleri uygulayabileceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Savaş, “Diğer laboratuvarımız da Beyin, Biliş ve Davranışsal Bilim üzerine. Psikoloji de, fizyolojik bulguları psikolojik ölçüm araçlarıyla paralel olarak ortaya koymalıdır. Çalışmalar bu şekilde ilerlediğinde, Psikoloji Bilimi çağımızı yakalayabiliyor. Buradan yola çıkarak, her ne kadar klinik psikoloji ruh sağlığının en önemli merkezi olsa da, bizler İGÜ laboratuvarlarımızda nöropsikolojik çalışmaları yapmak için de özel bir alan kurduk. Burada, EEG cihazıyla yapacağımız çalışmalarla hocalarımız başta olmak üzere; bu cihaza tez yazımında ihtiyaç duyan öğrencilerimiz danışmanlarıyla uygulayabilecekler. Lisans öğrencilerimiz de, ders hocalarıyla birlikte bu laboratuvardaki araştırmalara katılarak deneyimleme fırsatı yakalayacaklar" dedi.

“KANSER VE MS HASTALIĞI OLAN BİREYLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA TASARLAMAYA KARAR VERDİK"

Özellikle, kanser gibi tıbbi hastalıklarla çalışmalar yapan Dr. Savaş, "Dr. Gülşen Filazoğlu Çokluk Hocamızla son zamanlarda ülkemizde yaşanan birçok felaket sonrasında ortaya çıkan psikolojik travmalara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yeni projelerde psikoloji laboratuvarında da çalışma imkânı bulacak olmamız büyük bir önem taşıyor. Bu durum, travma alanında birçok yeni deneyimsel projenin uygulanmasına fırsat yaratacaktır. Daha da önemli ve dikkat çeken konu ise nörolojik hastalıklarda hasar gören beynin bazı bölgelerine yönelik yapılabilecek uygulama çalışmalarının EEG cihazı aracılığıyla beyindeki iyileşmeyi ve değişimi görebilecek olduğumuzu duyduk. Şu anda üzerinde çalıştığımız yas ve travmaya ek olarak, en kısa zamanda kanser ve MS hastalığı olan bireylerin hafıza, dikkat ve odaklanma gibi alanlarını geliştirmek üzerine bir çalışma tasarlamaya karar verdik. Umarız başarıyla sonuç alırız" diye konuştu.