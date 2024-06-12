2020'den bu yana süregelen işbirliğiyle, İHA'lar yangınların erken tespiti ve söndürme çalışmalarının etkin yönetiminde kritik bir rol oynuyor.



Geçen yıl, 1 Haziran-15 Kasım döneminde, 546 orman yangını ve 1530 kırsal alan yangını olmak üzere toplam 2 bin 76 yangının tespitinde İHA'lar kullanıldı.



Bu yıl ise, sahada 14 İHA'nın yer alması kararlaştırıldı, yangın mücadelesindeki etkinliği artırılmış oldu.



İHA'ların üzerlerine entegre edilen güçlü termal kameralar sayesinde, 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı kaynağını veya küçük bir parlamayı dahi tespit edebilme yeteneği bulunuyor. İHA'ların katkısıyla yangına müdahale süresi, 45 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürüldü. Bu da yangınların hızlıca kontrol altına alınmasına olanak tanıyor.

Türkiye'nin havadaki gözü olan İHA'lar, orman yangınlarının tespiti ve müdahalesindeki hızlı ve etkin rolüyle büyük bir öneme sahip. Ormanları koruma ve yangın riskini azaltma adına yapılan bu teknolojik yatırımlar, ülke genelindeki ormanlık alanların güvenliğini artırmada kritik bir faktör olarak değerlendiriliyor.