İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "İhanetin Anatomisi: Eğitim, Din ve Medya Bağlamında FETÖ" başlıklı programda, örgütün çeşitli alanlardaki faaliyetlerini ve etkilerini masaya yatırdı.

İhanete giden sürecin ideolojisi

Program, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Akademi ve Eğitim Bağlamında İhanete Giden Sürecin İdeolojisi" başlıklı sunumunda, FETÖ'nün akademik camia ve Türkiye'nin nitelikli insan gücü üzerindeki tahribatına dikkat çekti. Şeker, örgütün Türkiye’nin bir neslini kaybettirdiğini ve ülkemizin beşeri zenginliğini bu yapıya kaptırmamak gerektiğini vurguladı.

FETÖ’nün medya stratejisi ve 15 Temmuz gecesi

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, "FETÖ'nün Medya Stratejisi ve 15 Temmuz Gecesi Uluslararası Medya" başlıklı sunumunda, örgütün medya yapılanmasını ve bu araçları nasıl kullandığını açıkladı. Bulduklu, FETÖ'nün medya araçları üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerini üç aşamada ele aldı ve örgütün uluslararası kamuoyuna nasıl mesajlar verdiğini detaylandırdı.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Emiroğlu, "Örgütlü Duygu İstismarı ve FETÖ'nün Din Ticareti" başlıklı sunumunda, FETÖ'nün dini kullanarak nasıl bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının sapkınlık derecesine ulaştığını anlattı. Emiroğlu, FETÖ'nün dini gruplar üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin toplumları parçalama amacı taşıdığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, konferansın açılış konuşmasında, küresel sömürgeci güçlerin etnik yapılar ve dini gruplar üzerinden kaos projeleri oluşturduklarını ifade etti. Köse, FETÖ'nün de bu projelerin bir parçası olduğunu ve Türkiye'nin sağlıklı ve güçlü din eğitimi sayesinde bu örgütün başarılı olamadığını vurguladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, FETÖ'nün akademik camiada yarattığı tahribata dikkat çekerek, örgütün Türkiye'nin nitelikli insan gücünü kaybettirdiğini belirtti. Şeker, örgütün akademide yaptıkları hezimetle gerçek bilim insanlarını mağdur ettiğini ve ülke yararına yapılacak bilimsel projelerin önüne geçtiğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, FETÖ'nün medya araçlarını kullanarak nasıl sistematik bir yapı kurduğunu ve bu araçlar üzerinden halkı manipüle ettiğini anlattı. Bulduklu, örgütün medya stratejilerini ve uluslararası kamuoyuna yönelik mesajlarını detaylandırdı.