AZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaseti) ve Merhamet Bosna insani yardım kuruluşu Suriye'de iki okul açtı.

İHH ile merkezi Bosna Hersek'te bulunan yardım kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Halep iline bağlı Soran ve Çobanbey'de iki okul inşa etti.

Okulların, bölgenin ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katılımıyla yapılan açılışında, dualar okundu ve kurban kesildi.​​​​​​​

İHH, Bosna Hersek İslam Birliği ve Merhamet Bosna'nın yaptırdığı okullar, yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek. 18 derslikli 2 okulda, 1800 öğrenci eğitim görecek.

İHH Suriye Eğitim Birimi Koordinatörü Sebahattin Aydın, açılışta yaptığı konuşmada "Türkiye olarak büyük bir deprem atlattık. Tüm halkımız bir olup ülkemizde yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremde komşumuz Suriye de büyük kayıplar verdi. Buradaki yaraları da sarmaya devam ediyoruz. Kardeş Bosna halkı ile Suriye'de depremden sonra temelini attığımız iki okulun açılışını bugün gerçekleştirdik. Buradan tüm Bosna halkına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Merhamet Bosna Başkanı Kenan Vrbanjac da Türkiye'nin geçmişte Bosna Hersek'te okullar, camiler inşa ettiğine bizzat şahit olduğunu söyledi.

Vrbanjac, "Bizler Türkiye'nin bize yaptığı bu yardımlarını hiç unutmadık. Bugün ise çok şükür bizler yardım edecek duruma geldik. Hep birlikte Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bosna Hersek Visoko Belediye Baskani Mirza Ganic de kardeşliğin zor zamanlarda ortaya çıktığını dile getirdi.

Ganic, "Depremden sonra hem Türkiye'de hem Suriye'de yardım çalışmaları başlattık. Bugün şunu biliyoruz ki insanlık için en büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Suriye Koordinatörü Mustafa Koçak da "Yakın tarihte Bosna Hersekli kardeşlerimiz de büyük acılar yaşadılar. O yaraları hep birlikte iyileştirdik şükür. Bugün ise Bosnalı kardeşlerimizle Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz." dedi.​​​​​​​