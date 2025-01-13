TÜİK, 2024 Kasım ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre, ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı.

Sektörel değişimler: Gıda, içecek ve tütünde %12,3 artış Ham maddelerde (yakıt hariç) %5,0 artış Yakıtlarda %10,1 azalış İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 artış



İhracat miktar endeksi azaldı

Kasım 2024'te ihracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azaldı.

Sektörel değişimler: Gıda, içecek ve tütünde %12,0 azalış Ham maddelerde (yakıt hariç) %0,7 azalış Yakıtlarda %16,3 azalış İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 artış



İthalat birim değer endeksi artış gösterdi

Kasım 2024’te ithalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı.

Sektörel değişimler: Gıda, içecek ve tütünde %6,2 artış Yakıtlarda %1,6 azalış Ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 artış İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,9 artış



İthalat miktar endeksi hafif geriledi

İthalat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı.

Sektörel değişimler: Gıda, içecek ve tütünde %4,6 azalış Ham maddelerde (yakıt hariç) %9,1 artış Yakıtlarda %10,6 artış İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,7 azalış



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeksler

İhracat Miktar Endeksi: Ekim 2024’te 146,0 iken, Kasım 2024’te %3,5 artarak 151,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks, 2023 Kasım’da 156,9 iken 2024 Kasım’da %0,2 azalarak 156,6’ya geriledi.

İthalat Miktar Endeksi: Ekim 2024’te 125,1 iken, Kasım 2024’te %0,9 artarak 126,2’ye yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks, 2023 Kasım’da 122,1 iken 2024 Kasım’da %2,7 artarak 125,5 oldu.



Dış ticaret haddi geriledi

Kasım 2024’te dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak 84,9 olarak gerçekleşti.

Bu değer, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplandı.