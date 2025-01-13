TÜİK, 2024 Kasım ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre, ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı.
- Sektörel değişimler:
- Gıda, içecek ve tütünde %12,3 artış
- Ham maddelerde (yakıt hariç) %5,0 artış
- Yakıtlarda %10,1 azalış
- İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 artış
İhracat miktar endeksi azaldı
Kasım 2024'te ihracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azaldı.
- Sektörel değişimler:
- Gıda, içecek ve tütünde %12,0 azalış
- Ham maddelerde (yakıt hariç) %0,7 azalış
- Yakıtlarda %16,3 azalış
- İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 artış
İthalat birim değer endeksi artış gösterdi
Kasım 2024’te ithalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı.
- Sektörel değişimler:
- Gıda, içecek ve tütünde %6,2 artış
- Yakıtlarda %1,6 azalış
- Ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 artış
- İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,9 artış
İthalat miktar endeksi hafif geriledi
İthalat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı.
- Sektörel değişimler:
- Gıda, içecek ve tütünde %4,6 azalış
- Ham maddelerde (yakıt hariç) %9,1 artış
- Yakıtlarda %10,6 artış
- İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,7 azalış
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeksler
- İhracat Miktar Endeksi:
- Ekim 2024’te 146,0 iken, Kasım 2024’te %3,5 artarak 151,2 oldu.
- Takvim etkilerinden arındırılmış endeks, 2023 Kasım’da 156,9 iken 2024 Kasım’da %0,2 azalarak 156,6’ya geriledi.
- İthalat Miktar Endeksi:
- Ekim 2024’te 125,1 iken, Kasım 2024’te %0,9 artarak 126,2’ye yükseldi.
- Takvim etkilerinden arındırılmış endeks, 2023 Kasım’da 122,1 iken 2024 Kasım’da %2,7 artarak 125,5 oldu.
Dış ticaret haddi geriledi
Kasım 2024’te dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak 84,9 olarak gerçekleşti.
Bu değer, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ