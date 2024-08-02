Temmuz ayı ihracat verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Denizli'nin ihracatı yüzde 0,2 artışla 352 milyon dolar olarak kaydedildi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından kayda alınan ihracat ise yüzde 10,4 artışla 286 milyon dolar oldu.

Ocak-Temmuz dönemi Denizli ihracat verileri

Ocak-Temmuz döneminde Denizli'nin ihracatı yüzde 1,9 artışla 2 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşirken, DENİB tarafından kayda alınan ihracat yüzde 5,2 artışla 1 milyar 960 milyon dolara ulaştı.

Önde gelen sektörlerde ihracat görünümü

Temmuz ayında Denizli ihracatını sektörel olarak incelediğimizde, tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 2,4 artışla 123 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 11,8 artışla 73 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 20,3 artışla 50 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 3,3 artışla 25 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarım ihracatı ise yüzde 13,7 azalışla 23 milyon dolar oldu. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile meyve-sebze mamulleri ihracatında ise artışlar dikkat çekti.

Ülke bazında ihracat verileri

Denizli'nin temmuz ayı ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracat yüzde 8,1 artışla 47 milyon dolar olarak kaydedildi. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine başlaması, talepleri canlandırabilir. İkinci sıradaki ABD’ye ihracat yüzde 5 azalışla 37 milyon dolar, Almanya’ya ihracat yüzde 1,3 artışla 36 milyon dolar, İtalya’ya ihracat yüzde 45,5 artışla 30 milyon dolar, Hollanda’ya ihracat yüzde 16,9 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Denizli’den Yunanistan, İsveç ve Polonya’ya olan ihracat artışları da dikkat çekti.

PMI verilerinde gerileme devam ediyor

Türkiye İmalat PMI temmuzda 47,2 seviyesine geriledi ve üst üste beşinci ayda da eşik değer olan 50'nin altında kaldı. İmalat sanayi sektöründeki talep zayıflığı en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Son 9 aylık dönemde ilk kez 10 sektörün tamamında siparişler yavaşladı. Yüksek faiz oranları ve sıkılaştırma programı, reel sektörü zorlamaya devam ediyor.

Rekabetçiliği etkileyen gelişmeler

Artan enerji maliyetleri ve dar bantta hareket eden kurlar, ihracatçı firmaları zorluyor. İhracatçıların pazar ve müşteri kaybetmemek için gerçek değerinin altında satışlar yaptıkları gözlemleniyor. Bu durum kilogram başına ihracat fiyatına da doğrudan yansıyor. Denizli ihracatının kilogram başına değeri geçen sene aynı dönemle benzer seviye olan 2,15 dolar olarak gerçekleşirken, ülkemiz ihracatında bu rakam temmuz sonu itibariyle 1,56 dolardan 1,44 dolar seviyesine geriledi. Euro/Dolar paritesinin ihracatçının lehine seyretmemesi de ihracat üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Temmuz ayında paritenin ülkemiz ihracatı üzerindeki negatif etkisi 201 milyon dolar oldu.

Merkez bankaları ve faiz indirimleri

Rekabetçiliği doğrudan etkileyen bir diğer konu, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının uyguladıkları para politikaları. Avrupa Merkez Bankası’nın eylülde faiz indirimine başlayacağı öngörülüyor. FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, eylül ayında FED’in de faiz indirimi yapabileceğinin ipuçlarını verdi. İngiltere Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 5 seviyesine indirdi. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimlerine başlamaları, taleplerin canlanmasına yol açabilir.

Jeopolitik riskler ve ABD başkanlık seçimleri

Jeopolitik riskler ve ABD Başkanlık seçimleri, dünya ticaretinin yönünü belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri, dünya ticaretinin yönü için büyük önem taşıyor. Mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kazanması, ABD’nin mevcut politikalarına devam edeceği anlamına gelirken, eski Başkan Donald Trump’ın seçilmesi durumunda ABD-Çin arasında yeni bir ticaret savaşı başlayabilir.