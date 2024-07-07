Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan beşinci sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü ihracatı, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 düşüşle 6,18 milyar dolar olarak gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), haziran ayı ve ilk yarı ihracat rakamlarını açıkladı.

Haziran ayında Türkiyenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 oranında azalarak 18,6 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalışla 937,4 milyon dolar, Ocak-Haziran dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre yüzde 6,6 düşüşle 6,18 milyar dolar oldu. Buna göre, demir ve demir dışı metaller sektörü genel ihracattan yüzde 5 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 5. sektör oldu.

ALT SEKTÖR İHRACATINDA ALÜMİNYUM İLK SIRADA

Alt sektör ihracatında en fazla ihracatın 376,6 milyon dolar ile Alüminyum ürün grubunda gerçekleştiğini belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Alüminyum sektörünü 182,1 milyon dolar ile Bakır sektörü, 176,7 milyon dolar ile Metallerden Eşyalar ve 167,2 milyon dolar ile Demir Çelik Mamulleri ürün gruplarının takip ettiği bilgisini paylaştı.

Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalış ile 520,5 milyon dolarla en çok Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıldığını açıklayan Tecdelioğlu, Ülke bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 106,7 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 71,9 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 46,9 milyon dolar ihracat ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ise, en çok ihracatımız 734 milyon dolar ile Almanyaya gerçekleşti. İkinci sıradaki İtalyaya 418 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan Bulgaristana ise 307 milyon dolar, ABDye 286 milyon dolar ve Iraka 269 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. dedi.

İHRACATTA ZİRVE ALMANYA'NIN

Ocak-Haziran döneminde kümülatif verilere göre sektörün 6,06 milyar dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,8 pay alarak ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 5. sektör olduğunu kaydeden Çetin Tecdelioğlu, Sektör olarak bu dönemdeki ihracatımız geçen seneye göre yüzde 6,7lik bir azalış göstermiştir. İlk yarıda alt sektör ihracatında, Alüminyum ürün grubu 2,34 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1,23 milyar dolar ile Metallerden Eşyalar; 1,2 milyar dolar ile Demir Çelik Mamulleri ve 1,1 milyar dolar ile Bakır ürün grupları takip etti. değerlendirmesinde bulundu.