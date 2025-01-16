Ticaret Bakanlığı, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı'nı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliğini artıracak projeleri tanıttığı sunumda, ihracat finansmanındaki maliyetlerin daha da düşeceğini belirtti. Ayrıca, Türk Eximbank’ın 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflediğini duyurdu.

İhracatçılar yeşil pasaport alabilecek

Yeni eylem planında dikkat çeken detaylardan biri, ihracatçıların yeşil pasaport alabilme imkanı oldu. 8 bin 500 ihracatçının yeşil pasaport alması planlanırken, ayrıca hizmet ihracatçılarına özel hususi damgalı pasaportlar geliştirilmesi için çalışmalar başlatılacak.

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Yeşil pasaport, genellikle devlet görevlilerine ve bazı iş insanlarına verilmektedir. Aşağıdaki gruplar yeşil pasaport alabilir:

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,

1, 2 ve 3. kadro derecesinde çalışan veya emekli olan devlet memurları,

Yüksek oranda ihracat yapan iş insanları,

Baroda kaydı bulunan, en az 15 yıllık avukatlar.

Yeşil pasaport avantajları neler?

Yeşil pasaport sahipleri, 130’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat etme imkanına sahip olur. Ayrıca, pasaport harcı ödeme zorunluluğu yoktur, ve pasaport sahiplerinin birinci derece aile bireyleri de bu haklardan faydalanabilir.

77 maddelik eylem planı

77 maddelik eylem planında, ticaret heyetleri, fuar katılımları ve yeni pazar odaklı projelerle ihracatçılara destek verileceği duyuruldu. Bu yıl 269 ticaret heyeti ve 85 alım heyeti ile yeni pazarlara ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca, 65 yurt içi, 330 yurt dışı fuar ve 1.650 bireysel katılım desteklenecek. Türk Eximbank, yeşil dönüşüm yatırım kredileri ile ihracatçılara faiz/kâr payı desteği sunacak.

Öne çıkan projeler

50 UR-GE Projesi ve 40 Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) projesi hayata geçirilecek,

61 şirketin 63 markası, Marka ve TURQUALITY desteklerine alınacak,

İhracatçılara "Teknoloji ve Yeni Pazar Odaklı Faiz ve Kâr Payı Desteği" verilecek,

Kolay İhracat Platformu güncellenerek daha verimli hale getirilecek.