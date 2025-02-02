Türkiye, 2024 yılında 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara 24,7 milyar TL’lik devlet desteği sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri, devlet yardımlarının önemli bir kısmının ihracatçı firmalara ulaşmasına aracılık etti. Ancak, yüksek enflasyon ve döviz kuru artışları sonrası ihracatçılar, 2025 hedefleri için devlet yardımlarının artırılmasını istiyor. 2025 yılı için ayrılan 33 milyar TL’lik bütçe, ihracatçılar için yetersiz kalabilir.

Devlet desteği 2,8 milyar dolarla arttırılmalı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılında devlet yardımlarının ihracatçılara büyük destek sunduğunu ancak enflasyon ve döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak, ihracatçıların rekabet gücünü artırabilmesi için devlet desteğinin daha da yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. 2025 hedefi olan 280 milyar dolar ihracat için, ihracatçılar 2,8 milyar dolar devlet desteği talep ediyor.

Destek kategorileri ve yeni projeler

2024 yılında verilen devlet yardımlarının başında yurt dışı fuar katılımı, TURQUALITY projeleri ve birim kira desteği gibi alanlar öne çıkarken, 2025’te AB Yeşil Mutabakat Uyum Projesi ve Responsible destek programı gibi yeni desteklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri, devlet yardımlarının etkisini artırmak ve Türk ihracatını büyütmek için gerekli adımların atılmasını bekliyor.