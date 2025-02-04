İhracatta Yükseliş Devam Ediyor Ei̇b 2025’I Güçlü Başladı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılının ilk ayında 1 milyar 476 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 1 milyar 472 milyon dolarlık seviyesini koruyarak stabil bir performans sergiledi. Özellikle sanayi ve madencilik sektörleri, güçlü ihracat artışlarıyla dikkat çekti.

Sanayi ve madencilik sektörleri ihracat lideri

Sanayi sektörlerinde, 2025 yılı Ocak ayında ihracat %8 oranında artarak 777 milyon dolara ulaştı. Madencilik sektörü ise %12’lik bir yükselişle 101 milyon dolara çıktı. Bu sektörlerdeki yükseliş, EİB’nin ihracat büyümesinde önemli bir rol oynadı.

Tarım sektöründe düşüş: İhracat geriledi

Öte yandan, 2024 yılı boyunca EİB’nin ihracatında önemli bir paya sahip olan tarım sektörlerinde Ocak ayında %10’luk bir düşüş yaşandı. 2024 Ocak ayında 663,8 milyon dolar olarak kaydedilen tarım ürünleri ihracatı, 2025 Ocak ayında 599 milyon dolara geriledi.

Zirvede demir ve tekstil: İhracat artış rekortmeni

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, %22 artışla 211,6 milyon dolara yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Ayrıca, tekstil sektörü %46’lık büyük bir artışla 55,7 milyon dolara çıktı ve Ocak ayında en büyük ihracat artışını gerçekleştirdi.

ABD, Almanya’yı geride bıraktı

ABD, 129 milyon dolardan 149 milyon dolara çıkarak Almanya’yı geçerek EİB’nin Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Almanya, 145,8 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, İtalya 94 milyon dolar ile üçüncü sırada.

Ege Bölgesi ihracatı yükseldi

Ege Bölgesi, 2025 Ocak ayında %4 artışla 2 milyar 219 milyon dolara çıktı. İzmir, 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürürken, Denizli ve Manisa önemli ihracat artışları gösterdi.

Eskinazi’den ihracat mesajı: “Mevcudu korumak başarıdır”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, zorlu ekonomik koşullarda mevcut ihracat seviyesini korumanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Eskinazi, Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için %10’luk bir ihracat artışı gerektiğini belirtti ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için rekabetçi kur ortamının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

EİB’nin güçlü performansı devam ediyor

EİB, sanayi ve madencilik sektörlerindeki ivme ile 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak, ihracatın sürdürülebilirliği için stratejik adımlar atılması gerektiği de vurgulandı.